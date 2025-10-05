Síguenos:
Nueva Caledonia se despidió de Chile 2025 tras caer ante Francia

Publicado:
La selección de Francia consiguió un gran resultado para mantenerse con vida en el Mundial Sub 20 después de golear por 0-6 a Nueva Caledonia en el Estadio Fiscal de Talca por la tercera fecha del parejo Grupo E.

