Nueva Caledonia se despidió de Chile 2025 tras caer ante Francia
Publicado:
Fotos Destacadas
Russell celebró la victoria en un GP de Singapur que selló el título de McLaren
La Roja sub 20 se instaló en Valparaíso para afrontar los octavos de final del Mundial
Cuba se despidió entre aplausos pese a derrota ante Australia
Fotos Recientes
El Sevilla de Alexis y Suazo acaparó las portadas en España tras golear a Barcelona
La celebración de Huachipato tras meterse en la final de Copa Chile
Nueva Caledonia se despidió de Chile 2025 tras caer ante Francia
La selección de Francia consiguió un gran resultado para mantenerse con vida en el Mundial Sub 20 después de golear por 0-6 a Nueva Caledonia en el Estadio Fiscal de Talca por la tercera fecha del parejo Grupo E.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados