Sin ser notificados de que el triunfo 2-1 no les bastó para avanzar directamente a octavos de final del Mundial sub 20, la selección egipcia celebró con todo ante La Roja sub 20, que sí sacó pasajes a la próxima ronda por factor de tarjetas amarillas.

El cuadro africano, con tres puntos, tendrá que esperar la posibilidad de terminar entre los cuatro mejores terceros, opción muy complicada.

LEER ARTICULO COMPLETO