Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago11.2°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Terminaron terceros del grupo: El animado festejo de Egipto tras vencer a La Roja sub 20

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Sin ser notificados de que el triunfo 2-1 no les bastó para avanzar directamente a octavos de final del Mundial sub 20, la selección egipcia celebró con todo ante La Roja sub 20, que sí sacó pasajes a la próxima ronda por factor de tarjetas amarillas.

El cuadro africano, con tres puntos, tendrá que esperar la posibilidad de terminar entre los cuatro mejores terceros, opción muy complicada.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados