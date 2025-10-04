Terminaron terceros del grupo: El animado festejo de Egipto tras vencer a La Roja sub 20
Publicado:
Fotos Destacadas
¿Reactivación del barrio? Abrió nuevo polo gastronómico en Bellavista
La presentación en sociedad de Trionda, el balón oficial del Mundial 2026
Como en los viejos tiempos: Fernando Alonso lideró la primera práctica en Singapur
Fotos Recientes
Terminaron terceros del grupo: El animado festejo de Egipto tras vencer a La Roja sub 20
Las amarillas y la métrica: Los memes tras la clasificación de La Roja sub 20 en el Mundial
La Roja cayó agónicamente con Egipto en su sufrido avance a octavos del Mundial sub 20
Sin ser notificados de que el triunfo 2-1 no les bastó para avanzar directamente a octavos de final del Mundial sub 20, la selección egipcia celebró con todo ante La Roja sub 20, que sí sacó pasajes a la próxima ronda por factor de tarjetas amarillas.
El cuadro africano, con tres puntos, tendrá que esperar la posibilidad de terminar entre los cuatro mejores terceros, opción muy complicada.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados