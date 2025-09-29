[VIDEO] El penal cometido por el hijo de Zidane en el debut por el Mundial sub 20

Francia debutó en el Mundial sub 20 con un triunfo ante Sudáfrica, pero el ya duro partido se le complicó con un penal cometido por Elyaz Zidane, hijo del legendario Zinedine Zidane, durante el primer tiempo.

Corría la media hora de juego cuando Zidane derribó a Kutlwano Letlhaku con una falta cobrada tras el uso de la tarjeta verde por parte de los sudafricanos para que sea revisada en video. Jody Lee Ahshene puso el empate parcial, aunque el duelo acabó 2-1 para los galos.

- Revisa la jugada: