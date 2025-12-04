Hija de Nelson Acosta contó de su última hospitalización: Nos asustamos harto

La semana pasada el extécnico de la selección chilena Nelson Acosta fue internado de urgencia en Rancagua luego de una baja en su frecuencia cardíaca.

Ante ello, su hija Silvana contó detalles del actual estado de salud de quien también fuera entrenador de Unión Española, Cobreloa y otros equipos.

"Tuvo que ser hospitalizado en Rancagua por un desajuste del ritmo cardiaco. Al final, después de todos los análisis, se dio con que se produjo por un desajuste en los medicamentos. Fue un susto bien grande, pero evolucionó bien. Es un cuadro que nos asustó harto, pero lo superó bien, ya está bien. Al final no fue tan grave, no fue algo que le sume a las complicaciones que ya tiene. Fue dado de alta y ya está en la parcela en San Vicente", comentó Silvana a La Tercera.

Acosta, de paso, agradeció las muestras de cariño que recibe su padre: "Frecuentemente alguien me ha estado llamando. No tiene sentido estar preguntando a cada rato. Ítalo Traverso (su exayudante) también me pregunta, su señora. Siempre que me encuentro con futbolistas de esa época me entregan mucho cariño. Si estoy reportando ahora es porque la gente es súper cariñosa, siempre están preguntando por las redes sociales. Uno siente las buenas vibras. Es lindo todo lo que preguntan por mi padre", comentó.

Recordar que a don Nelson se le diagnosticó Alzheimer en 2017, tras lo cual se alejó de la vida social.