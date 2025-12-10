[VIDEO] A 13 años del baile que le dedicó: Neymar se reencontró con niño que tuvo leucemia
Autor: Redacción Cooperativa
El futbolista y el ahora joven recrearon el baile que el astro le dedicó tras marcar un gol.
El delantero de Santos Neymar se reencontró ayer martes con Matheus, un joven que conoció hace 13 años y que por ese entonces sufría leucemia.
En aquel encuentro de 2012, el niño hincha del elenco santista le pidió un festejo especial y el brasileño lo cumplió con un baile que quedó para el recuerdo.
Hoy, 13 años después y ya con Matheus recuperado, se volvieron a encontrar y repitieron el icónico bailecito convirtiéndose rápidamente en viral.
