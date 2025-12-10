[VIDEO] A 13 años del baile que le dedicó: Neymar se reencontró con niño que tuvo leucemia

El delantero de Santos Neymar se reencontró ayer martes con Matheus, un joven que conoció hace 13 años y que por ese entonces sufría leucemia.

En aquel encuentro de 2012, el niño hincha del elenco santista le pidió un festejo especial y el brasileño lo cumplió con un baile que quedó para el recuerdo.

Hoy, 13 años después y ya con Matheus recuperado, se volvieron a encontrar y repitieron el icónico bailecito convirtiéndose rápidamente en viral.