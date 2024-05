Cerezo explotó contra el arbitraje tras dura falta de Matías Sepúlveda en duelo con la U

El duelo entre Universidad de Chile y Ñublense en el Estadio Nacional no sólo estuvo marcado por el empate sin goles que puso en riesgo el liderato de los azules, sino que también por la dura infracción de Matías Sepúlveda contra Bernardo Cerezo.

A los 80 minutos, ambos jugadores fueron a disputar un balón y el volante del cuadro estudiantil elevó la pierna para golpear el balón, pero pasó a llevar el rostro del defensa de los chillanejos, quien cayó al piso y comenzó a sangrar.

Pese a la dura falta, el árbitro Rodrigo Carvajal le mostró amarilla al futbolista de los universitarios. Por eso, el zaguero de los Diablos Rojos explotó en redes sociales y reclamó porque su rival no fue expulsado y porque la jugada ni siquiera fue revisada en el VAR.

El fuerte reclamo de Cerezo

A través de su cuenta de Instagram, Cerezo publicó fotos de sus heridas y apuntó contra el arbitraje al comentar: "Hay cosas que aún no entiendo en el arbitraje chileno, son un desastre ¿Qué tiene que pasar? ¿Que me dejen inconsciente para revisar el VAR? Estamos todos locos".

"Gracias a Dios solo me cortaron la boca y la nariz, no hubo fractura, pero esto es insólito, la verdad no lo entiendo", añadió.