Joaquín Montecinos: La gente piensa que fui a México a ganar plata, pero no es así

Joaquín Montecino, refuerzo recién presentado de O'Higgins, habló sobre su fichaje en los celestes desde el fútbol mexicano, con tranquilidad pero también con ganas de respuntar en su carrera.

El delantero evidenció su tranquilidad tras llegar al conjunto celeste, en diálogo con Las Últimas Noticias, y salió al paso de los cuestionamientos a su anterior liga.

"Yo no tengo resuelta mi vida. La gente a veces piensa que me fui a México a ganar plata, pero no es así. Simepre tuve la idea de jugar en Europa y la sigo sostentiendo. Voy a trabajar para eso, todos los desafíos han sido para ir avanzando", indicó al referido diario.

"Tenemos sentimientos, momentos buenos malos y más o menos. Que se humanice un poco, porque a veces nos tratan como extraterrestres. Me va afectar si ando mal", sumó.

El exDeportes Melipilla y Audax Italiano recalcó: "Se habla mucho de que me fui a México a hacerme rico, pero no es así. Soy un tipo esforzado, que se sigue esforzando".

Su lesión y la fecha para el debut

Montecinos también abordó la lesión que lo tuvo sin acción durante el primer semestre, y que además atrasará su estreno junto al "Capo de Provincia".

"Se abrió la posibilidad (de venir) y es importante que me pueda recuperar en una cancha de pasto, porque las sintéticas como las de Tijuana me afectan la rodilla. Necesito retomar mi nivel y eso será sobre la base de mucha confianza y respaldo. Tampoco será de la noche a la mañana", indicó.

Anteriormente, en su presentación el pasado miércoles, adminitó que "llegué con una lesión, pero estoy en la parte final del periodo de recuperación, me quedan dos meses para estar de vuelta".

"Mi objetivo es estar en el partido contra Universidad Católica (en octubre, por la fecha 27). Espero poder debutar ese día. Desde ahora empezaré a aportar con mi energía", declaró.