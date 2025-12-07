Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

Meneghini: "Cuando dije que íbamos a jugar una copa internacional no era humo"

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El técnico del "Capo de Provincia" analizó la clasificación a Copa Libertadores.

Meneghini:
Después de la victoria agónica ante Everton, el técnico de O'Higgins, Francisco Meneghini analizó con euforia la clasificación de su equipo a Copa Libertadores como Chile 3.

"Cuando dije que íbamos a jugar una copa internacional no era humoAhora les quiero preguntar a los hinchas si tienen el pasaporte al día, porque nos va a tocar viajar", enfatizó el entrenador en conferencia de prensa.

El entrenador del "Capo de Provincia" fue vinculado con una posible llegada a Universidad de Chile tras el deseo de Gustavo Alvarez de desvincularse de la institución azul, "Paqui" se refirió a esto.

"Ahora hay que disfrutar, celebrar. Trabajamos todo el año para esto. Luego vamos a charlar con los dirigentes. Es un club hermoso", sentenció.

