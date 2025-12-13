"Gracias, 'Banana'": Palestino comunicó la salida del defensor Cristián Suárez

Este sábado, Palestino comunicó la salida del defensor Cristián Suárez al finalizar su contrato con los "árabes" tras el fin de la Liga de Primera.

"¡Te agradecemos por la experiencia, el talento indiscutible y por sobre todo tu calidad humana, Cris!", publicó el club en redes sociales.

Durante su estadía en La Cisterna, el "Banana" disputó más de 180 partidos en cinco temporadas: En la campaña 2025, el zaguero de 38 años jugó 35 encuentros entre Liga de Primera, Copa Sudamericana y Copa Chile, con dos goles en el año.

Ahora, Palestino deberá comenzar a trabajar en reforzar su plantel, ya que también dejó el equipo el director técnico Lucas Bovaglio.