Ancelotti contó cuál será su dieta antes de la final de la Champions

Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, aseguró en un ambiente distendido en la rueda de prensa del día de puertas abiertas del club blanco a cinco días de la final de la Liga de Campeones, que el sábado, a horas de la gran cita de Wembley, comerá "brócoli, salmón y pasta" e intentará dormir una hora de siesta.

"No hago nada en particular", reconoció preguntado por la faceta personal antes de las grandes citas. "Tengo mi rutina y es la que voy a seguir, nada especial, un poco de superstición tengo, es bastante normal porque no tenerla conlleva mala suerte. Lo vamos a disfrutar, somos conscientes de que hemos hecho algo bueno esta temporada y tenemos que meter la guinda al pastel".

"Brócoli, salmón y pasta es lo que voy a comer. Después una hora de siesta, si soy capaz, y después todos los pensamientos del partido. Antes de la charla el corazón empieza a subir, llega hasta 110 o 120 pulsaciones. Se queda ahí hasta que empieza el partido que el corazón vuelve a su ritmo normal", reconoció.

El éxito de Ancelotti, técnico con más Champions conquistadas, va más allá de las virtudes tácticas, el técnico italiano resaltó la importancia de lo psicológico y el trato diario con sus jugadores para gestionar el vestuario.

"No soy psicólogo, pero tengo experiencia porque llevo muchos años en vestuarios y la relación personal es lo más importante en mi opinión. No sólo hablamos de aspectos tácticos, también sobre la vida personal. Hay 50 personas en un entorno con el que pasas más tiempo que con tu familia. Si la relación no es buena no estaríamos haciendo un buen trabajo", resaltó.

Ancelotti aseguró sentirse tan madridista como cualquier aficionado y resaltó la relación especial del club con una competición de la que es el rey con catorce conquistas que desea sean quince en la final de Wembley el 1 de junio ante Borussia Dortmund.