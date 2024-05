Antonio Rüdiger: Queremos terminar la temporada en lo más alto

El alemán Antonio Rüdiger, defensa de Real Madrid, aseguró que su equipo, que conquistó la Liga hace dos semanas, ha hecho una "gran temporada" y que la pretensión ahora es "acabar en lo más alto" con el doblete de títulos, si vencen en la final de la Champions a Borussia Dortmund, el próximo 1 de junio.

El germano recibió este jueves el premio a Jugador Cinco Estrellas Mahou de abril, que le acredita como mejor futbolista del pasado mes.

"Estoy muy feliz. Demuestra que hemos hecho una gran temporada y también a nivel personal demuestra que los aficionados me aceptan y me valoran. Eso es importante. Me siento bien y con confianza en el equipo. Hemos hecho una gran temporada y queremos acabar en lo más alto", dijo en declaraciones difundidas por la web de Real Madrid.