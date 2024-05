Gareca: Charles Aránguiz fue el único jugador con el que no pude hablar

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, se refirió a la ausencia del volante Charles Aránguiz de la prenómina de 55 jugadores para la Copa América y explicó que de momento no se ha podido comunicar con el actual jugador de Inter de Porto Alegre.

"Charles fue el único jugador con el que no pude hablar, no quise molestarlo", argumentó en conversación con Cooperativa Deportes.

"No pude hablar por cuestiones personales de él, no quisimos invadir esa cuestión, pero en la medida que él quiera y veamos que tiene intención de seguir en la selección lo vamos a considerar", sostuvo el DT.

"Fue el único jugador de los que hemos enfrentado y de los que tenemos conocimiento con que no pudimos hablar, pero no por una cuestión mía. Preferimos no invadir ese momento que necesitaba y que deseó tener, entonces preferimos mantenernos al margen. En la medida que quiera estar en la selección, para nosotros es de sumo interés tener una conversación con él", cerró.