Reinaldo Sánchez anunció que dejará Santiago Wanderers: Mis acciones las voy a vender

El complejo momento que atraviesa Santiago Wanderers en el Ascenso no sólo se refleja en su lugar en la tabla, ubicado a cuatro puestos del descenso, sino que también en el ámbito dirigencial, ya que Reinaldo Sánchez anunció que pretende dejar la presidencia del club.

"Es una lástima lo que está ocurriendo, porque se generaron muchas ilusiones y los resultados no han sido buenos. Voy a cumplir 80 años y pienso retirarme, creo que mis acciones las voy a vender. Ni siquiera voy al estadio, este año no he ido nunca", comentó a El Mercurio de Valparaíso.

En esa misma línea el exdirigente de la ANFP criticó que: "Con Recoleta, llegaron cuatro mil personas. Solo por jugar el club perdió 700 mil pesos. Te piden cosas increíbles, exigen 90 guardias, instalar rejas, todo eso cuesta más de doce millones de pesos y terminas recaudando once".

"Eso desanima. En Santiago han quemado estadios y después autorizan cuarenta mil personas. Jugar en Valparaíso es perder plata, no tienes por donde remediarlo y los sueldos de los futbolistas son bastante altos. Mensualmente, con esto, el club está desfinanciado en $50 millones de pesos", añadió.

Finalmente, Sánchez cerró diciendo: "Estoy cansado de gastar plata. Creo que a fin de año terminamos con 600 millones de déficit. Desde que llegué están haciendo ofertas por mis acciones (60%) y no todas son de mi gusto".