Bombero relató las dificultades que tuvieron en el rescate de Cristóbal Campos

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Talagante, Jorge Gárate, fue uno de los encargados de rescatar al portero Cristóbal Campos del vehículo luego del accidente que el futbolista sufrió en la Ruta 78.

Y el voluntario contó detalles de las dificultades que tuvieron al momento de realizar el rescate.

"Fue un rescato muy complejo. Llegamos y evaluamos la situación con los paramédicos. El paciente estaba consciente y reaccionaba a nuestra voz. Le preguntamos si estaba bien y respondía 'oh', 'ah', reaccionaba con balbuceos, se quejaba del dolor. Para nosotros es bueno cuando el paciente puede contestar o reaccionar al dolor, indica que está consciente. Se nos complica cuando el paciente no responde, porque no sabemos si está en paro u otro tipo de situación", contó a Las Últimas Noticias.

"Estaban todos los airbags activados y él estaba con cinturón. Gracias al cinturón se evitó daño mayor. Sin él, pudo haber salido eyectado del vehículo y ahora estaríamos hablando de otro tema", añadió.

"Cuando logramos el acceso al paciente nos dimos cuenta de que tenía la extremidad derecha a nivel tobillo amputada y empezamos la labor de extricación para liberarlo prontamente, porque la magnitud de la herida era de ciudad, era un estado delicado. El quedó como de rodillas, así que al cortar el cinturón, quedó afirmado en el asiento, y lo pudimos tomar, orientarle la cabeza hacia afuera y sacarlo. Lo pusimos en la tabla espinal, lo amarramos con pulpo y lo movimos a una zona donde había más luz, un terreno plano, donde recibió el personal médico que estaba en la ambulando", complementó.