Nery Veloso evidenció la desesperación del plantel de Fernández Vial por sueldos impagos

El arquero y capitán de Fernández Vial, Nery Veloso, puso en evidencia las complicaciones que vive el plantel del Almirante ante los sueldos impagos del mes de agosto.

El cuadro penquista ya descendió desde la Segunda División Profesional después de sufrir una resta de puntos por una serie de infracciones administrativas como por falta de pagos del sueldo de los jugadores, y ello se suma a que ayer lunes no se concretó cancelar los emolumentos del mes pasado.

"El difícil momento que está pasando el club, este mes, sobrepasó todo. El no pago de los sueldos en estas fechas es muy complicado. Como plantel pensábamos que con el dinero del clásico (partido ante Deportes Concepción) algo podría amortiguar los gastos, más aún cuando somos la plantilla más baja de la división y muchos compañeros con el sueldo mínimo, pero no fue así", expresó el golero en redes sociales.

"No hay claridad de cuando nos podrán pagar, esta incertidumbre no tiene fin. Gracias a sus malas gestiones como equipo, no nos dieron la oportunidad de pelear en cancha para que esta gran institución, permaneciera en una división profesional. La resta de puntos y sabiendo que hay nueve puntos más nos deja sin opciones de hacer nada", añadió quien fuera seleccionado sub 20.

Consignar que el Sifup ya oficializó que se solicitó la intervención por parte de la ANFP para que se paguen las deudas previsionales y de remuneraciones que Fernández Vial tiene con sus jugadores.