La contundente respuesta de Mia Khalifa ante los rumores de romance con Julián Álvarez

Mientras el delantero argentino Julián Álvarez estaba concentrado con la selección argentina por la doble fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, fuertes rumores lo ligaron con la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa.

La ahora modelo y empresaria de 31 años, oriunda de Líbano, fue arrobada durante los últimos días por las versiones que trascendieron en el viejo continente de un romance con el delantero de Atlético de Madrid.

Ante ello fue la propia Khalifa quien salió al paso de las versiones de prensa.

"Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre", escribió dejando en claro que no saldría con el ariete, hoy de 24 años.