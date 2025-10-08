Borghi: Si Vidal opina de Córdova o Pellegrini da lo mismo, el problema es que critica a jóvenes de 20 años
El exentrenador de la selección se molestó por los comentarios del "King".
El exentrenador de la selección se molestó por los comentarios del "King".
Claudio Borghi, exDT de selección chilena, criticó a Arturo Vidal por los dardos que lanzó a La Roja Sub 20 por el rendimiento en el Mundial de la categoría que se disputa en nuestro país.
"Que diga que esta selección no juega a nada, cuando él hace un tiempo atrás pidió apoyo para la selección cuando no tenían buenos rendimientos, esa vez paró y dijo ustedes ven todo mal", expresó Borghi en su tribuna de comentarista en ESPN.
En la misma línea, indicó que "él está criticando a chicos que tienen 20 años, o se olvidó de cuando tenía 20 años. Si opina de Nico Córdova o Pellegrini me da lo mismo, el problema es que critica jóvenes que no están formados y eso está comprobado. Estoy medio enojado".
Finalmente, indicó que "no se es campeón del mundo por ser local, se es porque tienes condiciones como para imponerte a rivales deportivos. Está comprobado que las selecciones juveniles no funcionan, la adulta no funciona con cambios de entrenadores, entonces esto es lo que me molesta, si pido que a mi equipo no lo molesten y después criticó a la selección de mi país con jóvenes me parece injusto".