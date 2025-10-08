Borghi: Si Vidal opina de Córdova o Pellegrini da lo mismo, el problema es que critica a jóvenes de 20 años

Claudio Borghi, exDT de selección chilena, criticó a Arturo Vidal por los dardos que lanzó a La Roja Sub 20 por el rendimiento en el Mundial de la categoría que se disputa en nuestro país.

"Que diga que esta selección no juega a nada, cuando él hace un tiempo atrás pidió apoyo para la selección cuando no tenían buenos rendimientos, esa vez paró y dijo ustedes ven todo mal", expresó Borghi en su tribuna de comentarista en ESPN.

En la misma línea, indicó que "él está criticando a chicos que tienen 20 años, o se olvidó de cuando tenía 20 años. Si opina de Nico Córdova o Pellegrini me da lo mismo, el problema es que critica jóvenes que no están formados y eso está comprobado. Estoy medio enojado".

Finalmente, indicó que "no se es campeón del mundo por ser local, se es porque tienes condiciones como para imponerte a rivales deportivos. Está comprobado que las selecciones juveniles no funcionan, la adulta no funciona con cambios de entrenadores, entonces esto es lo que me molesta, si pido que a mi equipo no lo molesten y después criticó a la selección de mi país con jóvenes me parece injusto".