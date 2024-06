Claudio Bravo: La Copa América es un episodio distinto, es súper importante

El arquero Claudio Bravo arribó este domingo a nuestro país para integrarse a los trabajos de la selección con miras a la fecha FIFA y la elección de la nómina final de Copa América, y adelantó lo que será el regreso de La Roja a la cancha.

"Feliz por el hecho de volver a Chile, retomar los entrenamientos pronto y preparar el partido amistoso con Paraguay en el Nacional", señaló a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

"En líneas generales, estamos bien. Los partidos que se hicieron en Europa vinieron muy bien para retomar las buenas sensaciones de lo que tiene que pasar dentro de una selección", expresó.

"Ahora es un episodio totalmente distinto con el amistoso y luego lo que es Copa América, que es un torneo súper importante para todos nosotros. Esperamos llegar de la mejor manera posible", sumó.

Bravo fue consultado sobre el porvenir de su carrera tras dejar Real Betis: "El futuro es lo que menos me preocupa, siendo sincero. Me siento bastante tranquilo, con muchas cosas por hacer tanto en el fútbol como fuera. Es algo que no me inquieta, hace muchos años que no veo al futuro".

"Me preocupa más el día a día; encontrarme bien hoy, hacer las cosas bien y ya veremos lo que pasa mañana. Las ganas de jugar siempre están, pero no es algo que me inquieta", agregó, sumando misterio a su próximo paso.

Sobre la buena valoración del DT Ricardo Gareca sobre su persona, indicó que es "consecuencia de lo que uno hace, cómo te entrenas, cómo compites o cómo te desenvuelves dentro de una selección. Se agradece cuando un técnico de tanto prestigio, y que ha hecho las cosas bien, hable de esa manera".

El golero, por otro lado, descartó referirse a la ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal en la nómina para enfrentar a Paraguay. "Creo que el técnico ya respondió a esas inquietudes. Creo que los jugadores no somos los encargados de dar esa respuesta", declaró.

Bravo arribó desde Europa junto a Ben Brereton, por lo que son cuatro los futbolistas en suelo nacional para integrarse a la selección. Gabriel Suazo y Guillermo Maripán ya entrenan en "Juan Pinto Durán" en miras al amistoso del 11 de junio contra el cuadro "guaraní".