Endler y un regreso a La Roja: Nunca puedes decir nunca, no me han llamado

Christiane Endler, histórica excapitana de la selección chilena femenina, se refirió a un eventual retorno al combinado nacional a más de un año desde su renuncia y, pese a descartarlo en el corto plazo, dejó abierta una posibilidad.

La arquera conversó con La Tercera y al ser consultada sobre si La Roja es un capítulo cerrado indicó que "por el momento sí".

"Uno nunca puede decir nunca, menos a la selección, pero por el momento no", dijo.

Endler agregó que el seleccionador "Lucho (Mena) no me ha llamado nunca. Tiene mi número y no me ha llamado nunca".

Por otro lado, la nacional repasó su presente en Francia: "Me quedan tres años de contrato en Lyon todavía, sigo en Europa y espero que este año logremos todos los objetivos que nos planteamos, que es siempre ganar todo".

Premios The Best: Tiane Endler fue nominada al 11 ideal de la temporada

"Vamos primeras en la liga, vamos primeras en el grupo de Champions y clasificadas a octavos, así que contenta por el grupo. Tenemos un gran equipo este año y creo que estamos para grandes cosas", añadió.

Respecto a la diferencia del fútbol femenino de Chile y Francia, "Tiane" señaló que "lamentablemente, todavía está muy lejos".

"Creo que se ha evolucionado, que vamos mejorando y que estamos en un proceso que obviamente va a durar años, pero todavía estamos un poquito lejos", repasó.