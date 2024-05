Eugenio Mena y La Roja: Sea cual sea la edad, es importante aportar

En la previa del duelo entre Universidad Católica y O'Higgins, Eugenio Mena se refirió a su inclusión en la prenómina de La Roja para la Copa América y la consideración por los miembros de la "Generación Dorada".

"Me pone muy contento que sigamos en nuevas nominaciones, con técnicos nuevos", señaló en conferencia sobre los experimentados que siguen bajo el radar de la selección.

"Los procesos se van sumando a medida que pasa el tiempo y no apurando en momentos. Mientras los jugadores estén en condición y plenitud, sea cual sea la edad, es importante que estén y aporten su experiencia a los demás"

Además, se refirió a los dichos de Claudio Bravo sobre las críticas en Chile: "Siempre es un referente para nosotros, por su trayectoria y su forma de ser, Obvio que me gustaría tenerlo de vuelta en el torneo de Chile, porque es un jugador que te va a sumar mucho para lo que es el campeonato".

"En lo personal, me he sentido súper bien. No he tenido ese balance negativo que quizás han tenido contra Arturo (Vidal). Él también es un jugador que lo ganó todo y suma mucha experiencia a donde vaya. Lo que pueda decir la gente a veces puede ser erróneo".

Respecto a sus primeros contactos con Ricardo Gareca, Mena señaló que "fue una conversación muy amena, donde él me explicó lo que quería. Mientras yo me sienta en competencia para poder estar, voy a estar a disposición de cualquier llamado. Así debe haber sido con Eduardo Vargas, con Mauricio Isla, que han subido mucho su nivel".

Sobre la UC y su duelo con O'Higgins, dijo que "hemos tenido altos y bajos pero últimamente hemos encontrado una regularidad que nos viene bien para hacer un trabajo más placentero. Con técnico nuevo es una motivación extra para cada jugador. Es un partido sumamente difícil, tenemos que seguir en la senda del triunfo".

Los "cruzados" recibirán a los celestes en Santa Laura este sábado 11 de mayo a las 17:30 horas, con la cobertura de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.