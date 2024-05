Gabriel Suazo: Mi objetivo es ser campeón en la Copa América

Gabriel Suazo, lateral de Toulouse y la selección chilena, habló sobre sus metas para la Copa América de Estados Unidos 2024 y afirmó que su objevito es ganar el trofeo y superar a Argentina, defensora del título y que es liderada por Lionel Messi.

"Por más que esté Messi, vamos a enfrentar ese partido con la dedicación y el optimismo de siempre. Nosotros queremos ganar cada partido. Mi objetivo es ser campeón. No voy a apostar por clasificar, quiero ser campeón", declaró Suazo en el programa "Generación Dorada", que se emitirá en Canal 13 este domingo.

El excapitán de Colo Colo también habló sobre la posibilidad de usar el número 17 en La Roja, pero remarcó que ese dorsal le pertenece a Gary Medel.

"Para mí el 17 es de Gary. Yo respeto toda la historia que hay para atrás, no tengo ni que hablarlo. Dije que me dieran el número que quede, me da lo mismo eso. Si en el futuro tengo la oportunidad de elegir mi número, no tengo problemas", explicó.

Finalmente, Suazo también recordó el bicampeonato de La Roja en las Copas América 2015 y 2016, ya que, pese a no ser parte del plantel, ayudó en los entrenamientos de la selección.

"Fue una noche especial, cuando Alexis (Sánchez) anotó fue una sensación como si hubiera hecho el gol yo. No tengo el título pero me sentí parte de esa Copa porque trabajaba con ellos, entrenaba con ellos. Aporté mi granito de arena desde la parte que me toca", manifestó.

El programa "Generación dorada" será emitido este domingo a las 14:30 horas por las pantallas de Canal 13.