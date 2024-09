Gareca: Jugamos mal, nos superaron y tenemos que mejorar mucho

Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, analizó la derrota 3-0 contra Argentina en la séptima fecha de las Clasificatorias y admitió el bajo rendimiento del equipo, pero puso sobre la mesa la fe de remontar en el camino mundialista.

"Creo que nos acomodamos después de los 30 minutos del primer tiempo... Algo. En general no fue un buen partido. De cara a lo que viene tenemos que mejorar, por supuesto", señaló en conferencia de prensa.

Gareca dejó claro que "con el nivel no estoy tranquilo ni nada por el estilo. Hoy jugamos mal, nos superaron, ganó bien Argentina, no fue la producción que queremos. Aceptamos eso y tenemos que mejorar mucho para lo que se viene. No estoy conforme con el nivel".

"Fue un partido difícil. Argentina estuvo bien. Aunque la más clara la tuvimos nosotros en el primer tiempo, Argentina está bien en todo y tiene esa cuota de suerte. Recibir el gol tempranero en el segundo tiempo nos complicó", añadió.

"El equipo se soltó un poco más después, pero no se discute el triunfo de Argentina", sentenció.

Gareca: No hay tiempo para lamentos

"A veces las cosas salen y a veces no. También tiene que ver mucho el rival. En general, nos superaron. Hay que dar vuelta la página rápidamente, no hay tiempo para lamentos, más allá del dolor y la derrota. Las Clasificatorias son así", agregó sobre la respuesta del equipo.

"Es importante saber que cada partido es una historia diferente y nosotros nos tenemos que recuperar para lo que se viene con Bolivia", complementó.

Gareca señaló que "tenemos todos los argumentos para poder levantarnos. Ojalá que la gente nos apoye, que no deje de confiar en ningún momento en nosotros. Estamos en condiciones de levantarnos, no tengo dudas de que el equipo va a responder".

"Necesitamos reencontrarnos con el gol. Desde la tranquilidad lo vamos a encontrar, hay que tener paciencia. El gol es una búsqueda constante, no se encuentra por casualidad, en eso nos tenemos que ir acentuando.Tuvimos dos posibilidades claras y no pudimos concretarlas", analizó el "Tigre".

Mentalizarnos en Bolivia

El DT dijo que "lo más importante, más allá de reconocer que no tuvimos un buen partido, es mentalizarnos para el partido con Bolivia".

"Hay que encontrar el rendimiento y los resultados rápido. Las Clasificatorias son muy cambiantes y otorgan posibilidades a todo el mundo. Estoy convencido de que estamos en condiciones de recuperarnos en la fecha que viene", expresó.

"Debíamos hacer una mejor actuación y no la tuvimos, no fue la mejor performance. A Argentina hay que reconocerle lo que tiene, pero después hay un lote en mitad de tabla que está todo en la pelea. Nuestro objetivo es meternos a pelear en puestos donde uno puede ambicionar, en eso estoy convencido", continuó el técnico, que recalcó: "Hay que pelearla".

"El partido que viene es fundamental. Nunca hay que perder la fe. Mientras matemáticamente tenga chances, nunca la voy a perder. Es importante levantarse ahora", resaltó el estratega.

"Teníamos otras expectativas. Hay que salir de esta situación. Si lo hicimos en determinados partidos, lo podemos volver a hacer. Esa es la fe que tenemos", cerró.

La Roja, penúltima de la tabla, recibirá a Bolivia el martes 10 de septiembre en el Estadio Nacional, a partir de las 18:00 horas.