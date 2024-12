Jordhy Thompson: Me gustaría decir que estoy presente y que puedo aportar a la Roja

El volante ofensivo Jordhy Thompson reiteró su deseo de poder ser considerado en la selección chilena por el técnico Ricardo Gareca de cara a los partidos de Clasificatorias Sudamericanas.

"Mi mayor meta es estar en la Selección. Quiero esforzarme para llegar a eso. Ojalá se me dé la posibilidad. Vamos a seguir entrenando a full para poder llegar", sostuvo el jugador de Orenburg.

"El profe Gareca no habló conmigo directamente. Pero sí me mandaron esa carta de reserva en los últimos dos partidos. Eso igual es importante, significa que me están viendo. Como el fútbol ruso no se ve tanto, me gustaría acercarme un poco más para poder mostrarme y para que vean mis condiciones", añadió en entrevista con BolaVip.

"Obviamente mucha gente sabe cómo juego, por el tema de que jugué en Colo Colo, pero me gustaría acercarme para poder demostrar y decir que estoy presente y que puedo aportar a la selección", complementó.

Con respecto a sus próximos pasos, Thompson apuntó a dos países sudamericanos para conseguir el objetivo.

"A cada jugador le gustaría estar en Europa, pero uno de mis grandes sueños es jugar en Argentina o en Brasil. Me gustaría competir, ganarme la titularidad. Soy un jugador bastante competitivo", expresó.