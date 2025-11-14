11:25 - | Los equipos ya realizan los trabajos de calentamiento

11:13 - | Participa junto a Cooperativa Deportes ¿Cómo le irá a @LaRoja en su amistoso contra Rusia en Sochi? #Cooperativa90 https://t.co/bGZQy3oNG1 %u2014 Cooperativa (@Cooperativa) November 15, 2025

10:53 - | Rusia también anunció su alineación para el duelo con Chile: Stanislav Agkatsev; Mingaiian Beveev, Igor Diveev, Matvei Lukin, Danil Krugovoi; Ivan Obliakov, Matvei Kisliak, Daniil Domin; Maksim Glushenkov, Maksim Glushenkov, Aleksandr Golovin

10:46 - | ¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE CHILE! Con sorpresas, Nicolás Córdova oficializó el 11 de La Roja para medirse con Rusia

10:43 - | A través de un parte médico, La Roja comunicó que el defensor Francisco Sierralta fue liberado de la convocatoria por una lesión muscular