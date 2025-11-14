La Roja desafía a Rusia en su amistoso internacional en Sochi
Este sábado 15 de noviembre, La Roja se enfrenta a la selección rusa en un partido amistoso que se disputará en Sochi por la fecha FIFA, con la dirección técnica del interino Nicolás Córdova.
11:25 - | Revisa más imágenes de la selección chilena ad portas del partido
11:25 - | Los equipos ya realizan los trabajos de calentamiento
11:13 - | Participa junto a Cooperativa Deportes
¿Cómo le irá a @LaRoja en su amistoso contra Rusia en Sochi? #Cooperativa90 https://t.co/bGZQy3oNG1%u2014 Cooperativa (@Cooperativa) November 15, 2025
11:12 - | El equipo ruso también recorre el estadio en la previa
11:12 - | Así fue la llegada de la selección chilena
10:53 - | Rusia también anunció su alineación para el duelo con Chile: Stanislav Agkatsev; Mingaiian Beveev, Igor Diveev, Matvei Lukin, Danil Krugovoi; Ivan Obliakov, Matvei Kisliak, Daniil Domin; Maksim Glushenkov, Maksim Glushenkov, Aleksandr Golovin
10:46 - | ¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE CHILE! Con sorpresas, Nicolás Córdova oficializó el 11 de La Roja para medirse con Rusia
10:43 - | A través de un parte médico, La Roja comunicó que el defensor Francisco Sierralta fue liberado de la convocatoria por una lesión muscular
10:42 - | La Roja tiene camarín listo en Sochi
09:35 - | Revisa la más probable oncena de Chile
[Fotos] La formación de @LaRoja para el amistoso contra Rusia en Sochi #Cooperativa90 https://t.co/C0yXuzKgDS pic.twitter.com/356yqYbzRw— Cooperativa (@Cooperativa) November 15, 2025
08:49 - | La selección rusa dio un paseo por las calles de la ciudad en la antesala del partido
08:47 - | En una carrera de karting: Así promocionó la selección rusa su amistoso con Chile en Sochi
08:47 - | Revisa cómo llegan ambos equipos
[PREVIA] @LaRoja buscará encontrar certezas en su amistoso ante Rusia en Sochi #Cooperativa90 https://t.co/yNgEkbJCLt pic.twitter.com/2pZvsPFkNJ— Cooperativa (@Cooperativa) November 15, 2025
08:45 - | Así anunció La Roja el partido de hoy
