Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja desafía a Rusia en su amistoso internacional en Sochi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los detalles en Cooperativa.cl.

La Roja desafía a Rusia en su amistoso internacional en Sochi
Este sábado 15 de noviembre, La Roja se enfrenta a la selección rusa en un partido amistoso que se disputará en Sochi por la fecha FIFA, con la dirección técnica del interino Nicolás Córdova.

Sigue los detalles en Cooperativa.cl.

 

11:25 - | Los equipos ya realizan los trabajos de calentamiento

10:53 - | Rusia también anunció su alineación para el duelo con Chile: Stanislav Agkatsev; Mingaiian Beveev, Igor Diveev, Matvei Lukin, Danil Krugovoi; Ivan Obliakov, Matvei Kisliak, Daniil Domin; Maksim Glushenkov, Maksim Glushenkov, Aleksandr Golovin

10:46 - | ¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE CHILE! Con sorpresas, Nicolás Córdova oficializó el 11 de La Roja para medirse con Rusia

10:43 - | A través de un parte médico, La Roja comunicó que el defensor Francisco Sierralta fue liberado de la convocatoria por una lesión muscular

08:47 - | En una carrera de karting: Así promocionó la selección rusa su amistoso con Chile en Sochi

