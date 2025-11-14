Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
15.5°
Humedad
66%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Al Aire Libre
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Selección chilena
Marcador Virtual: Rusia vs. Chile
Marcador
Ficha
Amistoso
Fisht Olympic Stadium
15/11/2025 12:00 horas
Rusia
DT:
Valeri Karpin
-
-
-
Árbitro:
Chile
DT:
Nicolás Córdova
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Amistoso
Fisht Olympic Stadium
15/11/2025 12:00 horas
Rusia
DT:
Valeri Karpin
-
-
-
Árbitro:
Chile
DT:
Nicolás Córdova
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Campeonato
Fecha y hora
15/11/2025 12:00 horas
Lugar
Fisht Olympic Stadium
Árbitro
Alineaciones
Rusia
Chile
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Rusia
Chile
Tarjetas Amarillas
Rusia
Chile
Tarjetas Rojas
Rusia
Chile
Llévatelo:
Las + leídas
14581
"Vergüenza": Marcelo Ríos criticó al Presidente Boric y entregó su opción para el domingo
6768
Falso: foto adjudicada al cierre de campaña de Kaiser es de un acto de Jara
5362
"Safaris humanos": Italianos ricos pagaron para cazar a civiles en Sarajevo, en los 90
En portada
Trump sobre Venezuela: "Ya me decidí, pero no puedo decirles qué será"
CNE ratificó baja en las tarifas de la luz el primer semestre de 2026
Sensible baja en Palestino: Sebastián Pérez fue operado por fractura de antebrazo