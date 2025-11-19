La Roja escaló en la nueva actualización de Ranking de la FIFA
Chile subió tres puestos en relación con el registro anterior.
Chile subió tres puestos en relación con el registro anterior.
Tras la finalización de la fecha FIFA de noviembre, se actualizó el Ranking de selecciones, en el cual la selección chilena subió tres puestos luego de los triunfos ante Rusia y Perú.
Antes de la gira europea de La Roja, el combinado nacional se ubicaba en el puesto 56, pero luego de las dos victorias conseguidas por Nicolás Córdoba, el elenco chileno se ubicó en el 53°.
Entre las diez primeras, destaca el ascenso de Brasil, que sube dos puestos y se sitúa quinta a costa de Portugal, ahora sexta, y Países Bajos, séptima.
La parte negativa la protagoniza Italia, que sale del top 10 y es duodécima. La "Azzurra" baja tres puestos tras la derrota en casa por 1-4 ante Noruega, que con este triunfo confirmó su plaza como una de las 42 selecciones clasificadas para el Mundial.
Croacia, décima, regresa a los diez primeros puestos aprovechando el tropiezo de Italia, mientras que en los cuatro primeros puestos repiten las mismas selecciones con respecto a la clasificación de octubre: España, Argentina, Francia e Inglaterra.
Otro de los grandes avances entre las selecciones en la parte alta de la tabla lo protagoniza una de las anfitrionas del próximo Mundial, Estados Unidos 14°, que ha adelantado a otra de ellas, México 15°, que baja un puesto. Ambos equipos son los mejores de la Concacaf en la clasificación.
Selecciones de Conmebol
Ver esta publicación en Instagram