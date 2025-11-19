La Roja escaló en la nueva actualización de Ranking de la FIFA

Tras la finalización de la fecha FIFA de noviembre, se actualizó el Ranking de selecciones, en el cual la selección chilena subió tres puestos luego de los triunfos ante Rusia y Perú.

Antes de la gira europea de La Roja, el combinado nacional se ubicaba en el puesto 56, pero luego de las dos victorias conseguidas por Nicolás Córdoba, el elenco chileno se ubicó en el 53°.

Entre las diez primeras, destaca el ascenso de Brasil, que sube dos puestos y se sitúa quinta a costa de Portugal, ahora sexta, y Países Bajos, séptima.

La parte negativa la protagoniza Italia, que sale del top 10 y es duodécima. La "Azzurra" baja tres puestos tras la derrota en casa por 1-4 ante Noruega, que con este triunfo confirmó su plaza como una de las 42 selecciones clasificadas para el Mundial.

Croacia, décima, regresa a los diez primeros puestos aprovechando el tropiezo de Italia, mientras que en los cuatro primeros puestos repiten las mismas selecciones con respecto a la clasificación de octubre: España, Argentina, Francia e Inglaterra.

Otro de los grandes avances entre las selecciones en la parte alta de la tabla lo protagoniza una de las anfitrionas del próximo Mundial, Estados Unidos 14°, que ha adelantado a otra de ellas, México 15°, que baja un puesto. Ambos equipos son los mejores de la Concacaf en la clasificación.

Top 10 Ranking FIFA

1. España 1877.18 puntos

2. Argentina 1873.33

3. Francia 1870

4. Inglaterra 1834.12

5. Brasil 1760.46

6. Portugal 1760.38

7. Países Bajos 1756.27

8. Bélgica 1730.71

9. Alemania 1724.15

10. Croacia 1716.88



Selecciones de Conmebol

13. Colombia 1701.3

16. Uruguay 1672.62

23. Ecuador 1591.71

39. Paraguay 1501.5

48. Venezuela 1465.22

52. Perú 1459.57

53. Chile 1457.84

76. Bolivia 1329.56