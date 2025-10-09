La Roja inicia pruebas rumbo a las próximas Clasificatorias con amistoso ante Perú

Este viernes 10 de octubre, en el Bicentenario de La Florida, la selección chilena recibe a su similar de Perú en un amistoso internacional que iniciará de las pruebas en miras al próximo proceso clasificatorio.

Ambos equipos viven presentes similares y críticos, con técnicos interinos, unas discretas Clasificatorias 2026 y nóminas renovadas, descartando a referentes y veteranos con el fin de pensar a futuro.

La Roja terminó colista en las peores Clasificatorias de su historia, sumando 11 unidades. Perú fue penúltimo, pero con apenas un punto más que el conjunto criollo.

Chile tendrá en la banca a Sebastián Miranda, estratega que luego retomará las riendas de la sub 17, debido a la reciente participación de Nicolás Córdova con la sub 20 en el Mundial de la categoría.

El elenco criollo alistó el partido con prácticas en "Juan Pinto Durán" y las dependencias del Sifup en Pirque. Aunque la presión por el partido es baja ante el escaso interés por el encuentro, los problemas de salud golpearon al "Equipo de todos".

Iván Román y Lucas Assadi fueron liberados por una fractura de muñeca y un cuadro viral, respectivamente. Ante estas bajas se convocó a Agustín Arce, Ian Garguez y Lautaro Millán, que vienen de jugar la Copa del Mundo sub 20.

Al contrario de la tranquilidad en los trabajos de La Roja, en el seleccionado peruano calentaron la previa del encuentro.

El zaguero peruano Miguel Araujo señaló que "contra Chile no hay amistosos, y más en el momento en el que estamos. Ellos (La Roja) creo que deben de traer eso, la pasión, la humildad, las ganas, el sacrificio".

El pitazo inicial será a las 20:00 horas y podrás seguir el partido en el relato de Cooperativa Deportes, además de la cobertura minuto a minuto de Cooperativa.cl.