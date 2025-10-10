La Roja se mide con Perú en su duelo amistoso en La Florida
Sigue los detalles en Cooperativa.cl.
Sigue los detalles en Cooperativa.cl.
Este viernes 10 de octubre, La Roja se enfrenta a la selección peruana en un partido amistoso que se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha FIFA, con la dirección técnica del interino Sebastián Miranda.
13:08 - | Conoce la más probable alineación de la selección chilena
[Fotos] La formación de La Roja para el amistoso ante Perú en La Florida #Cooperativa90 https://t.co/pX4OL9VUDJ pic.twitter.com/mTRPpxob2O— Cooperativa (@Cooperativa) October 10, 2025
11:04 - | En la Bicolor calentaron la previa
Miguel Araujo, defensa de Perú: "Contra Chile no hay amistosos" #Cooperativa90 https://t.co/KHKXzH0Yq3 pic.twitter.com/qJqHHC8vSr— Cooperativa (@Cooperativa) October 10, 2025
09:33 - | Revisa cómo llegan ambos equipos
[PREVIA] @LaRoja inicia pruebas rumbo a las próximas Clasificatorias con amistoso ante Perú #Cooperativa90 https://t.co/tL6XUVQ7Td pic.twitter.com/PAAMLZiUoF— Cooperativa (@Cooperativa) October 10, 2025
09:03 - | Así anunció La Roja el partido de esta noche