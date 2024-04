Medel y su ausencia de La Roja: Estaba sorprendido, pero son decisiones del cuerpo técnico

Luego de su visita al plantel de Colo Colo en Río de Janeiro, Gary Medel rompió el silencio por su ausencia de la Roja en el inicio de la era Ricardo Gareca, asumiendo la elección del "Tigre" por dejarlo fuera en su primera nómina.

"Estaba sorprendido, hace 17 años que estoy yendo a la selección pero son decisiones del cuerpo técnico y es respetable. Hay que trabajar para un nuevo llamado o una nueva convocatoria. Yo voy a estar disponible para todo", señaló ante la prensa.

"Son decisiones que toma el cuerpo técnico, eso se respeta y uno no puede hacer nada. Tengo que trabajar, rendir en mi club y estar disponible", sumó el "Pitbull".

"Uno entrena y juega siempre para que te puedan ver en la selección para un llamado. Siempre lo he hecho feliz, estoy con las mismas ganas de siempre. Si no estoyseguiré apoyando a mis compañeros, que les vaya muy bien y a seguir luchando por lo que uno quiere", expresó Medel, que no fue convocado para la pasa fecha FIFA ante Albania y Francia.

El próximo desafío de La Roja será un amistoso contra Paraguay el martes 11 de junio en el Estadio Nacional, como última prueba antes de la Copa América en Estados Unidos.