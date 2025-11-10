Nayel Mehssatou contó que sueña con regresar a La Roja: "No me rendiré"

Pese a no ser considerado para vestir la camiseta de la Selección nacional desde septiembre de 2023, el polifuncional futbolista Nayel Mehssatou no pierde las esperanzas de estar nuevamente en el radar de la Roja.

Así lo hizo saber el chileno-belga en una conversación donde se mostró esperanzado en que su campaña en el Standard de Lieja sirva para llamar la atención del combinado criollo.

"Ahora estoy en un club grande en Bélgica, así que tengo que hacer buenos partidos para presionar y estar de vuelta en la selección nacional, porque para mí siempre ha sido muy importante ser parte de la selección", expresó el jugador con paso por las series menores del Anderlecht.

En la misma línea, el nacido en Bruselas remarcó en conversación con Ultimates Sports que buscará vovler a la selección nacional. "No me rendiré. No porque ahora no esté en el grupo significa que no lo estaré la próxima vez, así que trabajaré duro y espero volver".

Tras ser figura en el KV Kortrijk, equipo que perdió la categoría en el fútbol belga, Mehssatou arribó al Standard de Lieja, donde suma una asistencia en trece partidos, tres de ellos como titular.