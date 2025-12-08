Pablo Milad y la Roja: No tenemos figuras a nivel mundial, debemos mejorar en lo colectivo

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, tuvo palabras para la búsqueda de técnico para la selección chilena, y si bien aseguró que es Felipe Correa el encargado de llegar a buen puerto en dicha labor, dejó ver una de las características que buscan para quien asuma en la Roja.

"No te puedo especificar la fecha, porque depende también de las posibilidades que tenga el nuevo técnico", dijo en la alfombra roja de la Gala Crack.

"Eso lo está viendo Felipe (Correa). Está analizando en base a los características de nuestro equipo, porque no tenemos grandes figuras a nivel mundial por lo que debemos mejorar a nivel colectivo, y eso se vio en los últimos dos amistosos", añadió.

Milad valoró además la nueva alianza con TNT Sports, la cual permitirá más partidos durante 2026.

"Ahora tenemos esta nueva alianza con TNT, donde se nos una posibilidad de mejorar el espectáculo, con más campeonatos, con más oportunidades más los jóvenes", comentó.