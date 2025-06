Ricardo Gareca: La dirigencia decidió sostenernos en el cargo

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, hizo la previa del duelo que la Roja jugará ante Argentina este jueves por las Clasificatorias y se refirió al respaldo que ha sentido de parte de la dirigencia del fútbol nacional pese a las escasas opciones de lograr el paso al próximo Mundial.

"La dirigencia en el día a día, siempre he notado respaldo. Cuando nos juntamos no fue problema la parte económica. Yo facilité todo y ellos decidieron respaldarnos, creer en nosotros. Si bien defiendo mi contrato, el tema económico no es problema para mí. Soy un profesional y entiendo. Me sostengo por lo deportivo, porque soy un profesional, tengo fe y apuesto por mi trabajo. Yo tengo pensado terminar mi contrato. Jamás me he ido mal de donde he estado, pese a las circunstancias. Yo no soy un problema para ellos, jamás lo he sido y supongo que creen que podemos revertir esto. Yo no exigí nada", dijo en conferencia de prensa.

"Para mí lo central es lo deportivo. ¿Por qué me sostengo? Porque soy un profesional, porque tengo fe, porque apuesto a mi trabajo y porque no bajo los brazos, aún en situaciones extremas como las que me toca vivir. No sé qué piensan los dirigentes", añadió.

"Yo pienso en terminar mi contrato, y desde ningún lugar en que he estado, nunca me he ido mal. Después los dirigentes tomarán la decisión. Supongo que ellos creen en nosotros y en que podemos revertir y en hacer un trabajo que Chile debe hacer, que es darles rodaje a los jóvenes", complementó.

Respecto a la posibilidad de que sean sus últimos partidos, Gareca expresó que "no pienso en eso. Pienso en sacar adelante el partido con Argentina, porque si uno piensa más allá, se desenfoca del partido. Lo vivo como mi primer partido. No desconozco en la situación en que estoy, pero quiero seguir en el proceso mío. Después hay un análisis que harán los dirigentes".

"No fue un impedimento antes (lo económico), no voy a complicar nada porque jamás lo he hecho. Es verdad que si matemáticamente quedo sin posibilidades, la dirigencia me puede despedir. Si me respaldan hasta el final cumpliré mi contrato. Yo tengo ganas de continuar, Chile necesita seguir un proceso. Cuanto más un técnico esté insertado en la selección, conozca a los jugadores, tenga conocimiento de todo lo que hay, mientras más se empape, mejor. Yo tengo ganas de continuar, pero dependerá de los dirigentes", expresó.