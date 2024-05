Ricardo Gareca por Arturo Vidal: Todo lo que vemos de él nos gusta

A un mes de que la selección chilena inicie su participación en la Copa América de Estados Unidos 2024, el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, entregó algunos conceptos respecto a lo que se le viene al combinado nacional en el torneo continental, y uno de ellos tuvo nombre propio: Arturo Vidal.

"Vidal es altamente competitivo y todo lo que vemos de él nos gusta, está en una etapa que se está tratando de superar sin ser el Vidal que todo el mundo vio en su plenitud, se está esforzando para jugar, acatar órdenes, seguir siendo un líder, le vemos cosas de luchar en este momento de su etapa para seguir siendo importante", dijo el entrenador en entrevista con El Mercurio.

"En caso que llegue a estar, me gustaría utilizarlo dentro de lo que a él le gusta, pero está en una etapa en que debe ser muy inteligente en su desplazamiento y forma de jugar, con los años vas perdiendo determinadas cosas y vas adquiriendo otras", añadió Gareca.

De cara al torneo de selecciones más antiguo del mundo, el DT argentino expresó que "el objetivo en la Copa América es clasificar en la fase de grupos, es lo primordial".

"El hoy es la Copa América, pero todo lo de la copa está direccionado para que surja efecto en la eliminatoria. Chile está a tiro de los objetivos, tenemos que ganar, ganar, lo único que me interesa es ganar, no me fijo en rivales ni escenarios, respeto a todos, pero ambiciono ganar y no sacar cuentas. Estamos fuera hoy por diferencia de gol, pero solo me interesa el objetivo", añadió.

Por último Gareca fue consultado respecto a su relación con Manuel Pellegrini y dijo que estaría encantado de que fuera su sucesor.

"Creo que sería algo sensacional que Manuel estuviera al frente de la selección, un hombre de su experiencia y recorrido. He tenido charlas privadas con él y me ha manifestado su parecer del jugador chileno y me aferro mucho a algunas de sus definiciones, es de los mejores técnicos que hay, un referente para mí, me gusta cómo conduce, cómo declara, sus equipos en el campo de juego. Para Chile sería sensacional que él tuviese esa iniciativa de dirigir la selección", expresó.