"Anarquía" en la selección peruana: Sindicato tomó el control y designó a técnico que tuvo pasos por Chile

Una anárquica situación ocurrió en Perú en las últimas horas, ya que el gremio de futbolistas de ese país designó al argentino Gerardo Ameli, exDT de Deportes Antofagasta y Unión La Calera, como técnico de la selección, una decisión por encima de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Ameli, de 55 años, es técnico de Alianza Atlético y dirigirá a la Bicolor solo por un amistoso, contra Bolivia el 21 de diciembre, por la inauguraciónd el estadio "Félix Castillo" en la ciudad de Chincha.

Por los estatutos en ese país, la Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú tiene derecho a organizar un partido de selección por año, y en vista a la ausencia de un entrenador oficial, realizaron esta designación de Ameli, que genera alta tensión en la FPF, que está en búsqueda de un DT de cara al proceso para el Mundial de 2030.

Ameli fue técnico de Deportes Antofagasta entre 2017 y 2018, y también tuvo un paso por Unión La Calera en 2023.

Más allá de la designación de Ameli, de acuerdo a la prensa peruana, Gustavo Alvarez, de gran rendimiento en U. de Chile en 2024 y 2025, es el principal candidato de la FPF para asumir en la banca del Rimac.