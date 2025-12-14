Diego Godín explicó su negativa a trabajar con Bielsa en el cuerpo técnico de Uruguay

El histórico central uruguayo Diego Godín explicó sus motivos para rechazar una oferta para trabajar con Marcelo Bielsa en medio de críticas por el rendimiento del seleccionado oriental.

Desde la dirigencia de Uruguay quisieron contactar a Godín para ofrecerle un puesto para ser un nexo entre el cuerpo técnico y los jugadores a lo que el exjugador indicó: "Hablamos. Entré en dudas. Cuando te llama la selección es algo hermoso porque ha sido mi vida, y por eso me reuní y acepté escuchar. Decidí no aceptar el cargo porque no sé si me hubiese sentido cómodo. Es un rol nuevo para mí, no me lo esperaba en este momento".

"Es un tema entre los jugadores y el entrenador y estoy convencido que lo van a solucionar porque la selección está por encima de todo", agregó sobre el tema en un punto de prensa.

Al ser consultado si existe una mala relación con los jugadores, tras la derrota por 5-1 ante Estados Unidos, el "Loco" Bielsa expuso que "No. Usted sabe que se construyen trascendidos. En el caso mío, yo tengo contacto con los jugadores, no puedo guiarme por trascendidos. Lo que se difunde nunca es el bueno".

Ahora, La Celeste se prepara su estreno del Mundial 2026 será el 15 de junio ante Arabia Saudita en medio de dudas sobre la continuidad del estratega.