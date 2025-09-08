Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.1°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de Uruguay para visitar a La Roja por la última fecha de las Clasificatorias

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, una Uruguay ya clasificada al Mundial 2026 visitará a una eliminada Chile en Santiago este martes. El equipo entrenado por Marcelo Bielsa utilizar

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados