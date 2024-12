Córdova: Veremos si Udinese autoriza a Damián Pizarro para el Sudamericano sub 20

El técnico de la selección chilena sub 20, Nicolás Córdova, contó que contactaron a Udinese para que permitan al delantero Damián Pizarro participar del Sudamericano sub 20 y en la gira por España, donde jugará amistosos con Qatar.

"Nos contactamos con Udinese y accedieron a que Damián juegue estos amistosos contra Qatar. Después veremos si el club lo autoriza a jugar el Sudamericano Sub 20, ya que al no ser fecha FIFA, Udinese no está obligado a prestar al jugador. Ojalá se pueda", indicó.

"Creo que Damián necesita este tipo de partidos. Si bien lleva casi seis meses en Europa, no le ha tocado jugar con regularidad, entonces es importante que él pueda competir", señaló.

"El llegó a la pretemporada de Udinese operado, y cuando uno se pierde una pretemporada en Europa cuesta mucho ganar terreno porque el resto de los jugadores están en otro nivel físico. Damián se lesionó entre medio, pero ya está bien. Estoy seguro de que estos amistosos le van a venir muy bien. Espero que él empiece a jugar lo antes posible", añadió el adiestrador.

Por último, Córdova valoró la opción de que Ricardo Gareca, DT de la Roja adulta, asista a los amistosos en España para ver de cerca a los jugadores de la Sub 20: "Sé que Ricardo irá a Europa y ojalá pueda estar presente en los partidos de la Sub 20. Para los chicos no hay nada más motivante que el DT de la selección adulta esté viendo sus partidos, así que ojalá sea una linda gira y todos saquemos provecho de esto".