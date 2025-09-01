Pese a hincha fallecido: Cristian Garay consignó que "no hubo" incidentes en el Superclásico

Como es habitual cada fin de semana, la ANFP liberó los informes arbitrales de la fecha 22 en el sitio del Campeonato Chileno, incluyendo el reporte de Cristian Garay sobre el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Pese a la caída de un hincha desde un techo del Estadio Monumental, con resultado fatal, e incluso versiones preliminares insinuaron una supuesta posibilidad de parar las acciones, el árbitro consignó que "no hubo" incidentes antes, durante ni después del juego.

El silbante tampoco reportó el uso de bengalas, como sí hizo con un duelo de la U en la segunda rueda del torneo pasado. El documento no mencionó a los barristas trepados tanto a las techumbres como a los acrílicos durante pleno partido. Más allá de ambas situaciones, el juez en ningún momento detuvo el juego.

Asimismo, no hubo reporte del entrevero de Javier Correa en zona mixta con un fanático rival, que era invitado por el jugador albo Víctor Felipe Méndez, y el presidente de Azul Azul Michael Clark.

Respecto a lo deportivo, la polémica jugada de Correa contra Matías Zaldivia se limitó a la explicación de todas las tarjetas amarillas mostradas en Pedrero: "Ser culpable de conducta antideportiva".

En tanto, la expulsión directa a Franco Calderón en el minuto 31 fue por "ser culpable de juego brusco grave" contra Vicente Pizarro.

"Realiza una entrada con alta intensidad, impactando con sus piernas los talones de su adversario, poniendo en peligro su integridad física al provocar una torsión de tobillo", expuso Garay en el documento.

- REVISA EL INFORME COMPLETO AQUÍ.