Informe de Carabineros puso en duda la Supercopa en La Serena

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sumó un nuevo problema durante esta jornada, ya que el informe de Carabineros enviado a la Delegación Presidencial de Coquimbo determinó que no es factible que se celebre este Superclásico en el Estadio La Portada de La Serena.

Según informó D13, Carabineros argumenta que no hay suficiente cantidad de cámaras de televigilancia, la delimitación de las hinchadas no están bien definidas, no hay un sistema auxiliar de energía, hay escombros en los alrededores del estadio y el personal policia se encuentra destinado a otras actividades en la región.

Este informe complica aún más a la ANFP, ya que además de no poder confirmar oficialmente un recinto para la Supercopa, que se espera pueda disputarse el último fin de semana de enero, también debe afrontar el paro del Sifup, que amenaza con retrasar el inicio de la temporada si no se cumplen las exigencias del gremio de jugadores.