¿Habrá cambios en la transmisión del fútbol chileno? Netflix compró Warner Bros.

Luego de diversos rumores de prensa surgidos hace unas semanas, el gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi US$ 83.000 millones, según anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.

Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max, el cual cuenta con destacadas series como The Big Bang Theory, The Sopranos o Game of Thrones, y varios destacados catálogos que incluyen Harry Potter y El Señor de los Anillos.

Pero también el catálogo de HBO Max incluye el fútbol chileno con partidos de la Liga de Primera y la Liga de Ascenso, lo que implicaría cambios en la transmisión de esos duelos.

Eso sí, aún no se ha aclarado si dentro de la compra de Warner Bros fue incluido TNT Sports, canal oficial del balompié nacional.