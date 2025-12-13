Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Aseguraron que Unión Española contactó a Emiliano Vecchio para ser su refuerzo

El trasandino ya registra dos pasos por los "hispanos".

Aseguraron que Unión Española contactó a Emiliano Vecchio para ser su refuerzo
 Photosport
Unión Española puso manos a la obra en el mercado de pases tras su caída a la Liga de Ascenso y contactó a Emiliano Vecchio para comenzar con la misión de retornar a Primera, en medio también de su reclamo ante la ANFP para anular la pérdida de categoría.

Varios exjugadores de los "hispanos" se pronunciaron respecto a la situación del elenco de Independencia, siendo Vecchio un viejo conocido que tiene opciones de reforzar el equipo, según el periodista Rodrigo Arellano.

De acuerdo al comunicador, el contacto entre la dirigencia y el jugador fue clara y directa, considerando el duro momento que enfrenta el club, indicando que esperan que no se repitan los inconvenientes del pasado.

Cabe recordar que Vecchio dejó la institución a mediados de 2024 luego de serios conflictos con la dirigencia, teniendo este 2025 un fugaz paso por Defensores de Belgrano (Argentina) antes de recalar en el club amateur Regatas San Nicolás.

De concretarse el regreso, el argentino vivirá su tercer período en Plaza Chacabuco, luego de su primer paso en 2012 y el anteriormente mencionado.

