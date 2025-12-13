Aseguraron que Unión Española contactó a Emiliano Vecchio para ser su refuerzo

Unión Española puso manos a la obra en el mercado de pases tras su caída a la Liga de Ascenso y contactó a Emiliano Vecchio para comenzar con la misión de retornar a Primera, en medio también de su reclamo ante la ANFP para anular la pérdida de categoría.

Varios exjugadores de los "hispanos" se pronunciaron respecto a la situación del elenco de Independencia, siendo Vecchio un viejo conocido que tiene opciones de reforzar el equipo, según el periodista Rodrigo Arellano.

De acuerdo al comunicador, el contacto entre la dirigencia y el jugador fue clara y directa, considerando el duro momento que enfrenta el club, indicando que esperan que no se repitan los inconvenientes del pasado.

⚽️🇨🇱 LA GRAN APUESTA HISPANA💼

Emiliano Vecchio (37|🇦🇷) efectivamente ha sido contactado por #UEspañola para liderar la operación retorno en el #Ascenso 2026. Ha sido una conversación franca y directa. No quieren repetir situaciones del pasado. Conversando🗣️

📸: X Rosario Central pic.twitter.com/mX20jzPqUy — Rodrigo Arellano V. (@RodrigoQta) December 12, 2025

Cabe recordar que Vecchio dejó la institución a mediados de 2024 luego de serios conflictos con la dirigencia, teniendo este 2025 un fugaz paso por Defensores de Belgrano (Argentina) antes de recalar en el club amateur Regatas San Nicolás.

De concretarse el regreso, el argentino vivirá su tercer período en Plaza Chacabuco, luego de su primer paso en 2012 y el anteriormente mencionado.