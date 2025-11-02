Everton aguantó con un hombre menos y rescató un punto de oro ante Unión Española
En una muestra de épica resistencia, Everton rescató un valioso punto de oro tras igualar 0-0 con Unión Española en el Estadio Sausalito, pese a jugar con un hombre menos durante más de una hora.
