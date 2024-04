Miguel Ponce: Debemos tratar que el control del juego sea lo menos posible para la U

Tras imponerse en guerra de goles por 5-3 a Ñublense, Unión Española volverá a la acción este domingo cuando reciba en el Estadio Santa Laura a uno de los líderes del Campeonato Nacional, Universidad de Chile.

En el conjunto hispanos saben del buen presente del elenco laico y por lo mismo, el técnico Miguel Ponce envió un claro mensaje a sus dirigidos para tratar de contrarrestar el juego de su rival desde el primer minuto.

"Tenemos que tratar que el control del juego sea lo menos posible para ellos. Nosotros vamos a salir a jugar el partido como siempre. Vamos a tratar de hacer lo mismo que estamos haciendo y ganar el partido", dijo en conferencia de prensa.

Por otra parte, el entrenador le restó importancia a la posible ausencia del delantero universitario Cristian Palacios, precisando que "al final los jugadores funcionan porque el equipo funciona y la U está funcionando como equipo. Vemos que los rendimientos han subido, apoyado de los resultados, y terminan siendo un factor muchos jugadores más que el que finiquita la jugada".

En la misma línea, agregó que "en un equipo grande no hay solo un jugador y sabemos que la U tiene atrás a más jugadores. Cuando uno analiza a un equipo como la U, no piensa que van a bajar su rendimiento. Sin duda el 'Chorri' está pasando un buen momento y será una baja, pero eso no quiere decir que la U funcione y no tenga un reemplazo a la altura de Palacios".

Con respecto a la disponibilidad de sus jugadores, Ponce informó que "el más complicado es (Pablo) Aránguiz, porque tenía un hematoma bastante grande que costó que pisara bien. Ayer pudo hacer algo y hoy día funcionó bien, pero tuvo molestias después de hacer el esfuerzo físico que en estas circunstancias aparecen".