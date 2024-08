Buljubasich se cuadró con Tiago Nunes por críticas a la ANFP: "Es el sentir de toda una institución"

José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica, respaldó las críticas del técnico Tiago Núnes a la ANFP y afirmó que las palabras del brasileño representan el "sentir" de Cruzados.

"Sí, compartimos lo que dijo Tiago. En el club conversamos las cosas y cuando hay conferencias de prensa, hablamos del sentir de toda una institución", comentó Buljubasich en rueda de prensa.

"Creo que lo que dijo Tiago tiene que ver con ser consecuente con las cosas que se hacen, y lo quiero dejar bien marcado. En el partido contra Ñublense, ni el árbitro ni el VAR consideraron que era penal, pero la Comisión Arbitral dice que fue penal", explicó.

Y en ese contexto, recordó la derrota que sufrió la UC ante Colo Colo en abril pasado, con un gol de Arturo Vidal.

"No es por que sea Colo Colo, sino porque es la situación más fácil de graficar: En el gol que nos hicieron, la pelota sale en un lugar y el lateral después se hace 15 metros más adelante. Nosotros en ese momento no dijimos nada, ¿por qué lo decimos ahora? Porque si la Comisión Arbitral sale a decir ahora que el penal contra Ñublense debió cobrarse, ¿por qué no salieron a hablar en esa jugada de Colo Colo? Esa consecuencia es la que buscamos, porque o si no queda instalado que a Católica la favorecieron y a otros equipos no", argumentó.

"Yo sé que van a decir que Buljubasich está llorando. Pero todos somos partes de esta industria, y cuando alguien plantea algo, discutámoslo. No nos favorezcan, pero tampoco nos perjudiquen. No creemos que haya nada en contra nuestro, porque si fuera así, no habríamos sido campeones. En la pandemia decían que Católica manejaba la ANFP, y después en el 2022 y 2023 no manejamos nada. No es así, cuando uno hace las cosas bien, salen bien, y cuando las hace mal, salen mal. Invitamos al debate", concluyó.