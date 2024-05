Daniel González se consolida en la UC: Siento que el trabajo está dando frutos

El defensor de Universidad Católica Daniel González destacó su proceso de consolidación en el cuadro estudiantil y le dio importancia al trabajo realizado tanto de manera personal como junto al cuerpo técnico liderado por Tiago Nunes.

"Es un proceso de madurez, tanto en lo personal como en la cancha. Siento que el trabajo está dando frutos", expresó el zaguero.

"Al principio me costó un poco ser más regular en mi rendimiento, en los entrenamientos, pero con la ayuda de los cuerpos técnicos que he tenido, sobre todo con este, porque el profe me ha dado la confianza desde que jugué con Colo Colo, que era una oportunidad decisiva", manifestó.

"Es algo que me puede hacer bien para adelante; aquí marco mi presente, pero siento que físicamente también me siento mucho mejor, trabajar acá en el club, también trabajo parte física por fuera, y siento que eso también es un pilar fundamental para poder rendir de la mejor forma", cerró.

La UC marcha en el tercer lugar del Campeonato Nacional, a dos puntos del líder, U. de Chile.