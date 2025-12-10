Diego Valencia asoma como "moneda de cambio" para retener a figura de la UC a pedido de Garnero

Universidad Católica ya comenzó a preparar los primeros movimientos para la temporada 2026. Desde el elenco precordillerano están trabajando en la conformación del plantel para ir en busca del título de la Liga de Primera, además de su participación en Copa Libertadores.

Según indicamos en Cooperativa Deportes, la UC está trabajando en mantener a Eduard Bello en sus filas a pedido del DT Daniel Garnero. Asimismo, Diego Valencia es la "moneda de cambio" que presentarán los "cruzados" a Barcelona de Ecuador para negociar la continuidad del venezolano.

La principal motivación de la dirigencia para proponer el intercambio es a raíz de un interés en el pasado por parte de los ecuatorianos por el delantero nacional.

Además, se dio a conocer que Puebla realizó una oferta por Jhojan Valencia, la cual contempla un sueldo muy por encima de lo que percibe el jugador en la "franja", pero aún quedan puntos por discutir respecto a su situación.

Dentro de los jugadores que están en duda para seguir el próximo año, las principales intenciones están en mantener a Eugenio Mena por la banda izquierda, mientras que Dylan Escobar ve con buenos ojos su regreso a Coquimbo Unido y mantenerse en el elenco "pirata".

Por último, la principal novedad en San Carlos es la inminente llegada del campeón del fútbol chileno Matías Palavecino, quien tuvo sus primeros acercamientos a las instalaciones del equipo y se espera que cierren el fichaje lo antes posible.