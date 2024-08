Felipe Gutiérrez reveló encontrón con Ariel Holan que marcó su salida de la UC

Pese a ser uno de los referentes de Universidad Católica, la segunda aventura del mediocampista Felipe Gutiérrez tuvo un abrupto final en la tienda que lo formó al decidir partir a Colorado Rapids de la MLS.

Y luego de un par de años, el campeón de América en 2016 recordó esa salida explicando que se debió a un conflicto con el entonces técnico cruzado, Ariel Holan.

En conversación con el youtuber Cristián Donoso, el ahora exfutbolista explicó que "con Ariel no congeniamos nunca. Cuando él llegó a Católica yo tenía muchas expectativas porque me habían hablado muy bien de él. Matías Dituro dijo que era el mejor entrenador que él tuvo. Entonces, yo dije 'con este tipo la vamos a romper'. Quería que Ariel me conociera, porque sentía que tenía un estilo de juego que le iba a gustar".

Pese a esto, rápidamente la relación entre ambos se quebró. "Un día hablé con Ariel para que le diera un poco más de libertad a Ignacio Saavedra para no restringirlo mucho, porque yo había jugado en esa posición en Holanda. Ahí parece que él se molestó conmigo, porque yo le di un consejo de fútbol. Después de eso, no me dio más bola", añadió.

De acuerdo al campeón de América en 2015, luego de lo ocurrido el DT argentino habló en una ocasión más con él, señalándole que "yo no te voy a echar, pero conmigo no vas a jugar".

Poco después de aquello y tras un tenso momento en un entrenamiento, el otrora seleccionado nacional optó por marcharse cedido a Estados Unidos.

El exvolante sostuvo que en su retorno "dije 'ahora voy con todo, me lo gano'. Me quedaba un año de contrato. El primer día de la pretemporada entrené y todo bien, pero después Ariel me llamó y me dijo 'no estás dentro de los planes, si puedes encontrar una salida lo más rápido posible, para mí mejor'".

A raíz de esto, Gutiérrez terminó fichando en Al Wasl de Emiratos Árabes a inicios de 2023 y tras un corto periodo en Universidad de Concepción durante el primer semestre de 2024, optó por colgar los botines de manera definitiva.

Holan, a su vez, salió del club a mediados de año siendo sustituido por Nicolás Núñez en medio de la mala campaña.