Gillier desdramatizó su ausencia en nómina de la Roja y se rindió ante Claudio Bravo

Uno de los nombres que asomaba para estar presente en la nómina de la Selección chilena para los partidos ante Argentina y Bolivia, por la reanudación de las Clasificatorias, era el de Thomas Guillier, portero de Universidad Católica. Sin embargo, el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, no lo consideró y convocó a Gabriel Arias, Brayan Cortés y Lawrence Vigouroux.

Pese a no quedar en la lista, el golero de los cruzados no dramatizó y dijo esperar tener una oportunidad en el combinado nacional en un futuro.

"Es un objetivo estar, pero más allá de eso quiero competir ahí. El hecho de estar en la nómina está muy bien, es un paso, pero lo importante es cómo me preparo para ir y competir. Pienso en el presente. No quiero ser simplemente un número o el proyecto de jugador que llega. Tal como ha sido mi proceso en la UC, que siempre lo vi con la vara de competir, no vengo a ser uno más. Lo veo con paciencia, sé que es un proceso, pero vivo el presente para ir y competir", reconoció este martes en conferencia de prensa.

Además, se refirió al anuncio de Claudio Bravo de retirarse del fútbol profesional: "Es grandísimo lo que deja Claudio como legado. Más allá de lo que fue como jugador, vamos a ver en el futuro la semilla que plantó y creció en el fútbol, inspira e inspiró a muchísimos jóvenes a crecer y mejorar. Hizo una carrera en Chile y la mayoría del tiempo en Europa. Nos enseñó que nada es imposible, más aún cuando es más difícil para un arquero salir. Hay que agradecerle, ha sido una fuente de inspiración para mí en todo ámbito".

"Es uno de mis referentes, me hubiese gustado verlo jugar más partidos. Me tocó entrenar con él hace tres o cuatro años, me hubiese gustado que fuera hace poco y aprender más de él", añadió.

Por último, Guillier abordó el momento de la UC tras golear a Huachipato: "Hicimos un gran partido en todas las líneas, pero ahora nos mentalizamos en el juego con Cobresal. Históricamente, ha sido difícil jugar allá en el norte, por el clima y la altura, pero vamos a salir con todo. Hemos tenido dos entrenamientos para afinar algunos detalles, con base en el rival, y esperamos sacar los tres puntos".

"Uno de los objetivos es elevar el rendimiento cada partido. Tenemos la vara muy alta por lo hecho ante Huachipato, pero debemos mejorar el nivel de juego y sacar los tres puntos como sea", sentenció