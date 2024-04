Gonzalo Tapia: Queremos pelear el título y salir campeones

El jugador de Universidad Católica Gonzalo Tapia se refirió a los objetivos que tiene el cuadro "cruzado" en el Campeonato Nacional y apuntó que la idea es meterse de lleno en la lucha por el título.

"No pienso mucho en lo que va a pasar adelante, hay que vivir el día a día, pensar en el fin de semana, empezar a escalar en la tabla. Queremos pelear el título y salir campeones, ahora hay que pensar en el rendimiento del equipo que va escalando", sostuvo en conferencia de prensa.

Sobre el rol que ocupa en el plantel, explicó que "la confianzq ue me da el profe y por la posición en que juego me siento más cómodo, por la orilla también me acomoda, jugar en el medio y tener más opción de libertad en el frente de ataque me acomoda mucho más".

"Es algo que nos recalca a los que jugamos arriba, sobre todo a los dos mediapunta que tenemos. El que entra o el que está, es ayudar en la parte defensiva, porque al final perdemos dos extremos. Es fundamental que los dos delanteros se comuniquen bien para el tema defensivo", declaró.

También destacó que durante las sesiones de entrenamiento "la intensidad es muy alta, eso nos ha ayudado al rendimiento del equipo. El profe ha intentado plasmar su idea y ya lo hemos acatado bien. Es fundamental",

"Hay una competitividad en la semana muy buena, sana, todos queremos estar. Somos un equipo, una familia y todos nos llevamos bien", expuso.

Para finalizar habló sobre cómo es compartir cancha con Fernando Zampedri: "Me ayuda bastante en el día a día. Es un goleador que te facilita la pega, siempre está en el área si me toca asistirlo, siempre estamos hablando, tirando para arriba. Al final, no es jodido, es un compañero que ayuda a que mejoremos. Es el capitán del equipo y lo demuestra día a día".