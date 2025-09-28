Juan Tagle visitó a Patricio Toledo: Sigue en situación de cuidado, pero está consciente y hablando

Juan Tagle, presidente de Cruzados, se refirió a la compleja situación que sufrió Patricio Toledo en el Claro Arena luego de una visita a la Clínica Universidad de Los Andes, donde el exportero se encuentra internado tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio, producto de un infarto al miocardio durante el evento "Adiós Capitanes".

"Estamos agradecidos de que de la reacción que hubo por parte del equipo médico, de emergencia. Fue una situación grave que quizás, sin esa atención médica, podría haber terminado de la peor manera", comenzó mencionando.

Seguido a ello, agregó: "La evolución fue muy favorable. Sigue estando en cuidado, pero está consciente, estable, hablando y plenamente consciente de lo que sucedió. La vida es así, se va en un minuto".

"Destacar también la reacción del público, el respeto que hubo. (...) Se esperó eso, así que mucha gente que participó en esto, creo que hay una señal divina en el Claro Arena, tuvimos una intervención divina para que 'Pato' esté bien", cerró Tagle.